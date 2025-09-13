El Pabellón 5 del Penal de Chimbas fue inaugurado este viernes, sumando 236 nuevas celdas y un moderno sistema de monitoreo por cámaras que no pasó inadvertido. El sistema incorpora inteligencia artificial, drones y cordón de centinelas, con el objetivo de reforzar la seguridad interna y externa del penal.

Según explicó Melisa Richard, ayudante de quinto del personal de informática y monitoreo, las cámaras domo permiten controlar ángulos y zoom mediante un mouse, mientras que las cámaras fijas mantienen una vigilancia constante. “La inteligencia artificial nos permitirá identificar rostros y detectar objetos en manos de los internos”, señaló.

El sistema permite visualizar en tiempo real varias pantallas simultáneamente, optimizando el seguimiento de los movimientos dentro del pabellón y generando un registro fílmico de alta calidad. Además, la obra incorpora un cordón de centinelas que refuerza la seguridad externa. "Podemos ver varias pantallas en un mismo momento. También las podemos manipular, podemos girar, podemos hacerle zoom, si es un domo, se le puede localizar totalmente lo que es rostro y además de las personas", contó Richard.

Además, el gobernador Marcelo Orrego anunció la incorporación de personal: “Ya firmé el decreto para el nombramiento de 118 nuevos agentes del Servicio Penitenciario. Buscamos consolidar el trabajo con profesionales de carrera como el director Carlos Suárez, garantizando mayor solidez en la gestión”.

Orrego también resaltó mejoras en las condiciones de atención a los internos: “Antes, las entrevistas y asistencias se realizaban en las propias celdas. Ahora, con el nuevo espacio destinado a entrevistas, avanzamos hacia un trato más ordenado y profesional, en conjunto con el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan”.

La ampliación forma parte de un plan más amplio de la provincia para modernizar la infraestructura carcelaria, combinando mayor capacidad de alojamiento con tecnología avanzada de control y vigilancia, garantizando seguridad tanto para internos como para el personal penitenciario.