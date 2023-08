El ping pong de Sergio Uñac

A días de las PASO 2023 en las cuales San Juan elegirá a sus candidatos para las elecciones generales de octubre, DIARIO HUARPE juntó a las cuatro opciones electorales más relevantes de la provincia: las dos listas legislativas de Unión por la Patria y las dos de Juntos por el Cambio.

En este sentido, se confeccionaron preguntas que están relacionadas con los temas más importantes para San Juan y para la Argentina, como la inflación, la minería y medidas como el alcohol cero al volante. Pero también el objetivo es conocer a los precandidatos desde otro punto, uno más distendido. Sergio Uñac, precandidato a senador de Unión por la Patria, dentro de Vamos San Juan, respondió al cuestionario.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El cuestionario

1) ¿Qué tres medidas impulsaría desde el Senado para bajar la inflación?

-Primero, habría que emitir un poco menos, para que haya menos circulante. En segundo lugar, habría que aumentar la producción para proveer al mercado interno y, obviamente, ante la mayor oferta, que la demanda no tensione tanto los precios. Finalmente, esa mayor producción, más allá del destino de mercado interno, podamos exportar más para blindar de dólares al Banco Central.

2) ¿Cree o vio algún OVNI?

-Bueno, al decir del jefe de la NASA hace muy poco en Argentina, parece que hay. Pero yo no creo ni tampoco los he visto.

3) ¿Cuál es su postura sobre la ley de Alcohol Cero al volante?

-El límite que tenía la ley anterior era un límite razonable, pero obviamente ha habido una ley que ha sido sancionada, debatida y aprobada y obviamente nos tenemos que regir por la nueva ley.

Publicidad

4) Si pudiese hablar con Dios, ¿qué le pediría?

-Mucha salud. Me parece que, con eso, uno puede ir equilibrando en los otros problemas que puede presentar la vida, que obviamente son en función de mirarlo cuando te falta la salud con problemas ínfimos. Aun siendo grande, como la falta de trabajo o cualquier otro. Pero yo solo le pediría mucha salud para enfrentar la vida misma.

5) ¿Con qué ley potenciaría la minería de cobre y litio?

-Me parece que la mejor medida o ley que podemos impulsar es que, quienes invierten en minería, completen la cadena de valor en la propia república o en las provincias de origen. Me gustaría sacar catodos de cobre y me gustaría sacar baterías con produccion nacional.

6) ¿Qué hace para distenderse cuando no está trabajando?

-Una sola cosa, lo que hace muchísimos años, 35 años. Cuando tengo algún momento libre, subirme a mi bicicleta y andar los kilómetros que pueda. Esa es la pura verdad. Eso me distiende a mí.

7) ¿Qué le piden los sanjuaninos que haga en el Congreso?

-Que represente a San Juan, que sea la voz cantante de los sanjuaninos allá. En el Congreso de la Nación se debate el presente y futuro, se debaten los intereses más importantes de la República Argentina. Quienes vayan o quienes vayamos tenemos que tener capacidad, conocimiento, experiencia y la claridad de pensamiento de entender que, por encima de las pertenencias partidarias, o del gobierno y la oposición, están los intereses de los sanjuaninos. Eso me piden los sanjuaninos que defienda.

8) Eventos deportivos gratuitos: sí o no

-Según el evento. Me parece que una regla debería ser eventos deportivo sí en la provincia de San Juan, porque permite potenciar la económica, porque permite que la gastronomía, la hotelería y los servicios funcionen. Porque, además, posiciona a San Juan en el orden nacional. Hay que ver qué tipo de eventos, para ver si le damos gratuidad o no.

9) Para comer un buen asado, ¿vino, cerveza, jugo o agua?

-Vino, vino por supuesto. Siempre vino y vino sanjuanino.