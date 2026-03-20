Por qué el otoño llega antes del 21 de marzo a la Argentina

El equinoccio de marzo señala el inicio de una nueva estación en el planeta. En Argentina, el otoño comienza a las 11.46 de este viernes 20 de marzo, adelantándose al tradicional 21 del calendario.

Este fenómeno astronómico sucede cuando el Sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador terrestre, provocando que el día y la noche duren prácticamente lo mismo en todo el mundo. La variación en la fecha y hora se debe a que la órbita de la Tierra no es circular, afectando su velocidad de traslación. Durante este evento, los rayos solares inciden de forma perpendicular, logrando una iluminación equitativa entre los hemisferios.

La estación, favorita por sus temperaturas agradables y días soleados, traerá un descenso térmico en Mendoza, donde se prevé un viernes nublado con vientos fuertes y un fin de semana de lluvias y nevadas.

En esta región, las hojas de los árboles cambiarán de color y las rutinas se ajustarán a los nuevos horarios de luz hasta el solsticio de invierno, que ocurrirá el 21 de junio a las 5.24, marcando la jornada más corta del año.