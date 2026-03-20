¿La echan? Gran Hermano reveló qué pasará con Andrea del Boca tras su internación

La salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano tras sufrir un pico de presión ha puesto en duda su continuidad en el programa durante este marzo de 2026. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, detalló en el programa SQP que la actriz, quien padece hipertensión y otras afecciones, fue sometida a controles cardiológicos e intestinales tras seguir los protocolos del canal.

Al respecto, el letrado aclaró que "Andrea está bien, pero no pude conversar con ella porque eso hubiera violado el aislamiento del juego". Según su testimonio, la actriz "fue trasladada a un centro asistencial para hacerse los chequeos médicos correspondientes y, en base a esto, estamos bien".

A pesar de las versiones que indican que la participante habría renegociado un nuevo contrato con "más plata y cláusulas a su favor", su futuro inmediato dentro de la competencia depende exclusivamente de la decisión de los profesionales de la salud.

Fioribello remarcó que "si algún participante sufre una descompensación, queda en manos de los protocolos médicos", aunque subrayó la firme voluntad de su defendida al afirmar que "Andrea quiere seguir jugando y le está yendo muy bien".