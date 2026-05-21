La senadora Patricia Bullrich presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2025 y reveló un patrimonio neto superior a los $257 millones, compuesto principalmente por propiedades, ahorros y activos financieros.

Según la documentación difundida, Bullrich declaró no tener deudas y registró un crecimiento patrimonial respecto al inicio de 2025, cuando había informado bienes por poco más de $188 millones. El incremento se explicó principalmente por revalorizaciones de inmuebles y bienes heredados.

Entre sus principales activos figura un departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires de 120 metros cuadrados, valuado en más de $138 millones. También declaró una cochera independiente y el 33,33% de un terreno rural ubicado en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, incorporado a su patrimonio por herencia.

La presentación patrimonial además incluye ahorros por aproximadamente $15,4 millones. Parte del dinero se encuentra depositado en cajas de ahorro en pesos y otra parte corresponde a dólares físicos y bancarizados. De acuerdo con el informe, posee US$3.542 entre efectivo y depósitos en moneda extranjera.

Bullrich también informó la mitad de la titularidad de una camioneta Ford EcoSport modelo 2013 y un plan de ahorro automotor de la firma Fiat. Asimismo, declaró créditos a percibir vinculados a una liquidación final del Ministerio de Seguridad.

La difusión de la declaración jurada se dio en medio de la polémica política por la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su documentación patrimonial. Bullrich había reclamado públicamente que esa presentación debía realizarse “de inmediato” para evitar cuestionamientos sobre transparencia dentro del Gobierno.

El trámite fue presentado ante la Oficina Anticorrupción y registrado oficialmente en el Senado. La dirigente oficialista adelantó su declaración más de dos meses antes del vencimiento del plazo legal, recientemente prorrogado hasta fines de julio.