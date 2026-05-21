River Plate empató 1-1 frente a Red Bull Bragantino en el estadio Monumental y postergó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet rescató un punto sobre el final gracias al gol de Lautaro Pereyra y quedó a un paso de avanzar como líder del Grupo H.

Con este resultado, River se mantiene primero en la zona con 11 puntos, seguido por Bragantino con 7 y Carabobo con 6, mientras que Blooming cierra la tabla. El reglamento establece que solo el líder de cada grupo clasifica directamente a octavos, mientras que el segundo deberá disputar un playoff contra un tercero proveniente de la Copa Libertadores.

El Millonario todavía depende de sí mismo para avanzar. En la última fecha recibirá a Blooming en el Monumental y con solo empatar asegurará el primer puesto del grupo y el pase directo a octavos de final.

Incluso, la clasificación podría concretarse antes de volver a jugar. Si Carabobo FC no logra vencer a Blooming en Bolivia, River quedará matemáticamente clasificado como líder de la zona.

El empate frente a Bragantino dejó sensaciones encontradas en Núñez. Por un lado, el equipo perdió la posibilidad de sellar la clasificación anticipadamente; por el otro, continúa en una posición favorable y definirá la serie en condición de local. Además, Coudet optó por un equipo alternativo pensando en la final del Torneo Apertura, decisión que le permitió preservar futbolistas titulares.

El gol agónico de Lautaro Pereyra también generó entusiasmo entre los hinchas, ya que el juvenil volvió a destacarse y aparece como una de las nuevas promesas surgidas de las inferiores riverplatenses.