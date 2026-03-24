La llegada de Lionel Messi al país generó una inmediata reacción de la AFA, que publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recibir al capitán de la Selección argentina en el predio de Ezeiza. “Bienvenido a casa, capitán”, fue la frase elegida para acompañar una serie de imágenes del rosarino ya instalado en la concentración.

El posteo incluyó fotos del mejor jugador del mundo vestido de traje y caminando bajo el sol en el predio, en lo que marcó el inicio formal de su participación en esta nueva fecha FIFA. La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas, que celebraron el regreso del ídolo con la camiseta nacional.

Messi se sumará a los entrenamientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, de cara a los amistosos internacionales frente a Mauritania y Zambia, que se disputarán en los próximos días en el país. Estos encuentros forman parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Además del mensaje institucional, el arribo del capitán volvió a generar una fuerte movilización de fanáticos en las inmediaciones del predio, en una postal que se repite cada vez que el astro pisa suelo argentino. La expectativa crece especialmente porque estos partidos podrían ser de los últimos de Messi con la Selección jugando en el país.

En este contexto, la publicación de la AFA no solo funcionó como bienvenida, sino también como un gesto simbólico que refuerza el vínculo entre el capitán y el equipo nacional, en la antesala de un nuevo desafío internacional.