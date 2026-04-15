Una propuesta de repostería casera permite disfrutar de algo dulce sin necesidad de prender el horno mediante una técnica sencilla. Para esta preparación se requieren cuatro cucharadas de harina leudante, tres de azúcar, dos de aceite y tres de leche.

También se puede sumar dos cucharadas de cacao y media cucharadita de esencia de vainilla para saborizar. El procedimiento consiste en colocar todos los elementos en una taza grande y mezclar bien hasta que no queden grumos. Luego se debe llevar al microondas durante un tiempo de entre un minuto y medio a dos minutos. Respecto al punto de cocción, el consejo fundamental es "no cocinar de más para que no quede seca. Debe verse húmeda en el centro".

Una vez retirado, es necesario dejar reposar unos segundos antes de comer. Para quienes buscan elevar el sabor, existen opciones como agregar chips de chocolate, poner una cucharada de dulce de leche en el centro, espolvorear azúcar impalpable o servir con una bocha de helado. De esta manera se obtiene un resultado rápido, fácil y perfecto para cualquier momento del día.