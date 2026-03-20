El clima de tensión que se vivió el pasado domingo 15 de marzo en el Serpentario sumó un nuevo capítulo en los escritorios. El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió actuar de oficio y citó formalmente al presidente de Sportivo Desamparados, Martín Sassul, para que brinde explicaciones por los graves incidentes registrados en el encuentro ante Marquesado por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Según reza el último boletín oficial, el Tribunal inició una investigación sumaria basada en los hechos de público conocimiento ocurridos tanto en las adyacencias como en el interior del estadio. Por tal motivo, Sassul deberá presentarse este miércoles a las 19:30 horas bajo los artículos 7 y 10 del Reglamento de Transgresiones y Penas (R.T.P.).

Además, la Liga solicitó a la Secretaría de Seguridad de la provincia un informe detallado sobre las actuaciones policiales realizadas durante la jornada del domingo, con el fin de determinar el grado de responsabilidad de la institución puyutana.

En sintonía con la Liga, el Gobierno Provincial también tomó cartas en el asunto. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó a DIARIO HUARPE que buscará mantener una reunión clave con las autoridades de Desamparados y el presidente de la Liga, Juan Valiente.

"Se le va a pedir la responsabilidad de definir quiénes son las personas que cometen delitos o contravenciones", sentenció Delgado a este medio. El funcionario fue tajante respecto al rol de los directivos: "Esa información hoy es muy difícil de acceder y vamos a pedir el compromiso inmediato. Los dirigentes conocen tanto al futbolista como a los entrenadores y al público que asiste".

Cabe recordar que los incidentes se desataron antes del pitazo inicial, cuando facciones de la hinchada de Desamparados se enfrentaron violentamente en las cercanías del estadio. La situación continuó dentro de las instalaciones, empañando el desarrollo del partido y poniendo en riesgo la integridad de los asistentes, lo que ahora podría derivar en duras sanciones para el club del Barrio Patricias Sanjuaninas.

La resolución del Tribunal de Penas