Días atrás, al momento de realizar el balance del año 2022, el fiscal general Eduardo Quattropani aseguró que la lucha del Ministerio Público Fiscal para este nuevo año será lograr tener un presupuesto propio y que el organismo que él dirige se encuentre por fuera del Poder Judicial. En el mismo sentido ahora coincidió el presidente de la Corte, Juan José Victoria, quien aseveró que dentro de la modernización del Poder Judicial es necesario que los fiscales tengan una independencia económica, pero esto no puede darse tan fácilmente porque no depende de ellos, sino de una reforma de la Constitución Provincial.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Victoria aseguró que este tema se ha hablado bastante y dentro de lo que es la modernización del Poder Judicial, “yo también entiendo que el Ministerio Público Fiscal debe ser independiente en su autonomía”. Sin embargo, el problema que se presenta en esta búsqueda que enarboló el MPF es que en San Juan no sería solo una ley la que se debe modificar, sino la Constitución.

Publicidad

“Para que el Ministerio Publico Fiscal tenga la independencia y autonomía, como sucede en la Nación, se debe reformar la Constitución y es un procedimiento complejo. Creo que en estos tiempos no es la oportunidad porque estamos en un año político. Quizás no sea oportuno hacerlo en un año político”, agregó.

Al mismo tiempo, el presidente de la Corte comentó que esta es su opinión personal. “Estoy totalmente de acuerdo que el Ministerio Público Fiscal pueda actuar de manera independiente al Poder Judicial. Si bien el Ministerio Público actualmente está injerto adentro del Poder Judicial, ellos tienen una gran autonomía, pero entiendo el pedido del fiscal Quattropani que busca lograr el manejo de un presupuesto propio es necesario”, concluyó.

Quattropani y los fiscales buscan manejar un presupuesto propio. Imagen DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que el pedido de los fiscales se había conocido en un pequeño acto que tuvo lugar en el despacho de Quattropani, donde cada uno de los fiscales que están a cargo de las distintas UFI dio a conocer las estadísticas recabadas durante el último año. Fue en esta ocasión donde la autoridad judicial aseveró que van a trabajar para poder “ganar esta lucha cultural a futuro. Es una necesidad y hace falta una ley”.

“Todavía se discute al laboratorio forense. Las autopsias, ADN, entre otras más son pruebas que no dependen de nosotros. Hace falta un crecimiento cultural. Esto se tiene que dar con Quattropani o sin Quattropani. No podemos no tener presupuesto, no se puede estar pidiendo todo al Poder Judicial. Un claro ejemplo es lo que pasa en Anivi, donde van muchos niños y debemos tener jugos o galletas, pero se lo tenemos que pedir a la Corte”, explicó.