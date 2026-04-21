La diputada nacional Nancy Picón confirmó que comenzaron a analizar en el Congreso modificaciones a la ley de salud mental y a la ley de discapacidad, dos temas que hoy están en el centro del debate.

“Estamos empezando a trabajar con estos temas que han ingresado recientemente y evaluando algunos cambios importantes”, explicó.

Uno de los ejes principales es la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención. “Es importante volver a tener lugares especializados para el tratamiento”, sostuvo Picón. En ese sentido, remarcó la experiencia en territorio que expone las dificultades actuales. “Muchas personas con adicciones se internaban, pero al comenzar la abstinencia se retiraban por su propia voluntad”, señaló.

Para la legisladora, incluir el concepto de consumos problemáticos es clave. “Es una modificación muy necesaria, no solo para quien padece la enfermedad, sino también para su entorno y su familia”, afirmó.

En paralelo, la diputada indicó que la ley de discapacidad también ingresó recientemente al Congreso y está en etapa inicial de estudio. “Recién ha ingresado y estamos comenzando a analizarla”, explicó.

Como parte del proceso, anticipó reuniones con autoridades del área. “Nos vamos a reunir con el ministro de Salud y con la directora de Discapacidad para hacer aportes”, detalló.

Picón subrayó que el objetivo es avanzar con una mirada integral. “El pedido es estar siempre al lado de las personas con discapacidad y acompañar sus necesidades”, sostuvo. De esta manera, ambas iniciativas comienzan su recorrido legislativo con la expectativa de introducir cambios que respondan a problemáticas actuales en salud mental y discapacidad.