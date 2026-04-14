El problema de salud que tiene Coti Romero y la obligó a abandonar un reality

Coty Romero protagonizó un dramático episodio en La cárcel de los Gemelos Dúo, el certamen de convivencia español donde también participa Furia Scaglione.

Durante una de las pruebas, la joven sufrió un desvanecimiento que provocó el rápido auxilio de sus pares y del equipo técnico. Al verla sentada en el suelo, una de las concursantes exclamó "Seguridad, Coty está mal. No se encuentra bien" para alertar sobre su estado.

Mientras el público debate en redes sociales si se trató de un ataque de pánico, se recuerda que el programa impone una dinámica de encierro total en celdas y observación constante.

Este suceso se da en un contexto donde la correntina ya había manifestado complicaciones de salud mental, motivo por el cual abandonó el Cantando 2024 anteriormente. Su estadía en el reality europeo, que se desarrolla en duplas, ya había sumado tensión por un cruce con La Falete.

En dicha discusión, la argentina le recriminó "Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?" ante la falta de cortesía. Su compañera le contestó "Tengo más educación que tú y que muchos", a lo que la ex Gran Hermano retrucó "No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá" para marcar su postura en el juego.