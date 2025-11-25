El Puma Rodríguez fue echado de un avión en pleno vuelo por una "grosería"

Parece que hasta las leyendas de la música tienen días complicados, y esta vez le tocó al icónico cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez. El astro de éxitos como "Dueño de Nada" y "De punta a punta" vivió un momento que osciló entre lo gracioso y lo bochornoso, directamente en la cabina de un avión.

El incidente ocurrió durante un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Ecuador y Miami, un trayecto que "El Puma" realizaba para regresar a su residencia. Según trascendió, el legendario cantante fue expulsado de la aeronave tras un altercado con la tripulación de American Airlines. Algunas versiones iniciales sugirieron que el detonante fue un presunto mal acomodo de su equipaje.

Sin embargo, el enojo del capitán se desató por una supuesta "grosería" del cantante hacia la tripulación. Las imágenes del suceso, que circularon rápidamente, mostraron al capitán al mando visiblemente molesto, dirigiéndose al artista con contundencia. "Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer esto. Usted estaba muy, muy 'gentil' como nuestros tripulantes aquí", se escuchó decir al piloto, según las grabaciones viralizadas. Finalmente, el intérprete se vio obligado a descender del avión con su equipaje de mano.

En medio de la situación, el artista intentó defenderse y se mostró grabando la escena con su celular mientras trataba de comunicarse con los otros pasajeros. En su versión de los hechos, "El Puma" alegó que tuvo un "encontronazo" con un tripulante que no lo trató "bien". Añadió que, si bien intentó disculparse, el capitán del vuelo tomó la decisión de expulsarlo. Una vez de nuevo en tierra, el cantante tuvo que coordinar su regreso a Miami en otro avión, y seguramente, con otra aerolínea.