El Ente estadístico de la Ciudad de Buenos Aires -que mide la inflación con la fórmula que el gobierno de Javier Milei rechazó usar en el INDEC- reportó en enero un aumento de precios del 3,1% por encima del 2,7 % de diciembre y con alimentos aumentando 4%. Ese número -el más alto en 10 meses- confirma que la inflación vuelve a pegar un salto fuerte y, además, deja al INDEC contra las cuerdas, a sólo 24 horas de conocerse el IPC nacional.

La medición de CABA confirma, primero, que a diferencia de lo que expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, con la fórmula nueva de IPC la inflación fue más alta, no más baja.

Este panorama compromete más la imagen pública al INDEC, porque Gobierno decidió seguir usando la fórmula de medición vieja, con base a 2004 y en la que pesan más los alimentos. El índice de inflación general que se conocerá este martes, debería dar incluso más que en CABA.

En entrevista televisiva el ministro Caputo primero dijo que el IPC de enero sería del 2,5 y luego, días después, lo subió a “algo parecido a lo que había dado en diciembre”. El último mes del 2025 el INDEC reflejó una inflación del 2,8 %.

Una tercera lectura que es pertinente hacer en este contexto de manipulación de cifras estadísticas y rebrote inflacionario es que las cifras ya no muestran un freno en la desinflación, sino el inicio sólido de una inflación en curva ascendente. En esa línea, dejan al descubierto que el plan de estabilización congeló la economía, los salarios, derrumbó al consumo y mantuvo el dólar intervenido por Estados Unidos. Con todo esto, los precios no bajaron, sino que subieron.

Según informó el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.

La inflación en territorio porteño subió en enero 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%), continuando la tendencia de aceleración que viene exhibiendo el IPC desde septiembre pasado, cuando retomó la senda de las cifras superiores al 2%.

Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.

Los rubros con mayores alzas fueron Recreación y cultura, con 7,4%; Restaurantes y hoteles, 5,3; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4 por ciento; Seguros y servicios financieros 4% y Transporte, con 3,7 por ciento de incremento.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 puntos respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumos de las vacaciones como el transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).

Más allá de trascendidos periodísticos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue sin mostrar una posición oficial respecto a la intervención política del INDEC. El asunto es grave, porque es el mismo FMI, el que elaboró junto a los funcionarios del INDEC la nueva metodología para medir los precios. Se trata de una fórmula actualizada y apoyada en estándares internacionales y con aval del Banco Mundial y la ONU.

Además, es el propio FMI quien exigía el cambio urgente en las mediciones de inflación. Con este escenario, hay 8 meses consecutivos de alza en los precios, y con un riesgo extra: las mediciones de precio de alimentos vienen dando muy por encima de la media en enero. Pero eso también se está viendo fuerte en febrero.

Las consultoras privadas mostraron 2,5 de alza en la primera semana de febrero; mientras que en la segundo la industria de la carne confirmó un alza del 10 % en los cortes vacunos. La carne pega directo en el IPC viejo, que es el que Milei sigue usando. Se suma esa alza al 25% de incremento que tuvo la carne de pollo durante el mes de enero.