El futuro del banco del Real Madrid volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de que en medios españoles se asegurara que el club habría iniciado contactos con Lionel Scaloni, actual entrenador de la Selección Argentina, como posible candidato para asumir la dirección técnica tras el Mundial 2026.

La información fue difundida por el periodista Manolo Lama en el programa El Tertulión de la cadena COPE, donde afirmó: “Te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Madrid está sondeando muchos entrenadores”.

Según distintos reportes, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez analiza alternativas para el próximo ciclo deportivo, en un contexto donde el equipo atraviesa una temporada irregular y ya piensa en una renovación del proyecto.

El nombre de Scaloni aparece junto a otros entrenadores de primer nivel internacional como Klopp, Deschamps, Pochettino o Mourinho, en una lista de posibles sucesores para el banquillo merengue.

De acuerdo con la versión difundida en España, el interés estaría centrado en un perfil capaz de gestionar planteles con figuras de elite como Mbappé, Vinicius y Bellingham, en un escenario donde el club busca recuperar protagonismo en Europa.

Por el momento, desde el entorno del entrenador argentino no hubo confirmaciones públicas sobre contactos formales, y Scaloni mantiene su foco en la Selección Argentina y el proceso rumbo al Mundial 2026, mientras crecen las versiones sobre su futuro una vez finalizada la competencia.

El posible movimiento, de concretarse, abriría uno de los debates más fuertes del mercado de entrenadores a nivel mundial, con el campeón del mundo en Qatar 2022 como protagonista de una eventual llegada a uno de los clubes más importantes del planeta.