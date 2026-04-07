El romántico mensaje de uno de los astronautas del Artemis II a su novia

El 7 de abril de 2026 la misión Artemis II marcó un hito al llevar seres humanos de regreso a la órbita de la Luna por primera vez desde el año 1972. La tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzó una distancia récord de más de 406.000 kilómetros de la Tierra.

Durante el trayecto, los especialistas atravesaron uno de los momentos más tensos de la expedición al permanecer durante 40 minutos en total incomunicación.

Una vez que se logró restablecer el contacto con la base y el centro de control de la NASA, Victor Glover protagonizó un episodio que conmovió a los seguidores mediante imágenes de la NASA difundidas por la agencia EFE y la cuenta oficial de X @NASA.

Al notar que su familia lo seguía, el astronauta decidió expresar sus sentimientos. Sus palabras exactas fueron "Hola, cariño. Te amo desde la Luna". Este gesto romántico y simbólico ocurrió mientras su pareja y sus hijas observaban cada detalle de la histórica noche en la que se mezcló ciencia, historia y afecto.