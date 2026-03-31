Encontraron muerto a un hombre en el fondo de su casa en Albardón

Un fuerte pesar generó en la localidad de Villa San Martín, departamento Albardón, el hallazgo de un hombre sin vida en el fondo de su propia vivienda durante la jornada de este lunes. Se trata de un sujeto de apellido Arias, quien era muy conocido y querido en la zona, según indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la Villa San Martín, donde personal de la Comisaría 18º acudió para realizar las primeras diligencias tras el hallazgo del cuerpo. Los efectivos policiales trabajaron en el lugar con el fin de resguardar la escena y recabar los primeros elementos de interés para la investigación.

Tal como ocurre en este tipo de procedimientos, tomó intervención la Justicia, que ordenó las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. En ese marco, los investigadores buscan determinar si el hombre padecía alguna enfermedad de larga data o si existieron otros factores externos que pudieron haber incidido en el deceso. Las averiguaciones se centran también en descartar o confirmar la posible participación de terceros.

Fuentes judiciales indicaron que serán clave los resultados de la autopsia, que permitirán conocer el mecanismo de la muerte y aportar precisiones fundamentales para la orientación de la causa. Mientras tanto, la investigación permanece abierta y se espera el avance de las pericias solicitadas por la fiscalía interviniente.

En paralelo, la comunidad de Villa San Martín expresó su dolor a través de las redes sociales, donde vecinos y allegados dedicaron mensajes de despedida y recordaron al fallecido con afecto, destacando su vínculo con el barrio y su cercanía con quienes lo conocían.