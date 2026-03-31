Detuvieron a un empleado de comercio que acosaba a una adolescente vecina

Un empleado de comercio de 32 años fue detenido en el departamento de Santa Lucía acusado de grooming, luego de que la madre de una adolescente de 15 años radicara una denuncia por acoso sexual contra su vecino. La investigación, a cargo del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, reveló que el hostigamiento se habría extendido desde enero de este año hasta mediados de marzo, cuando la joven finalmente confió lo que ocurría a su madre.

El sospechoso, identificado como Matías Eduardo Arce, mantenía un vínculo de amistad con la familia de la adolescente, lo que facilitaba su cercanía. Según consta en la denuncia presentada el 17 de marzo, el hombre utilizaba redes sociales como WhatsApp e Instagram para enviar mensajes de contenido sexual, además de realizar llamadas. En sus comunicaciones, el acusado habría expresado frases como “sos bonita” y manifestado su deseo de “besarla” y “tocarla”. También le habría ofrecido dinero y propuesto mantener relaciones sexuales en un hotel alojamiento, propuestas que la víctima rechazó en reiteradas ocasiones, recordándole su condición de menor de edad.

La situación se extendió durante varios meses. Fuentes cercanas a la causa indicaron que la adolescente evitó contar lo sucedido por temor a generar conflictos con el entorno familiar, dado el grado de confianza que existía entre ambas familias. Fue recién cuando la joven relató los hechos a su madre que se activó el proceso judicial. Tras conocerse la situación, la esposa de Arce tomó conocimiento de los hechos y, según lo expuesto en la audiencia, el acusado habría intentado disculparse ante la familia de la víctima con el objetivo de evitar una denuncia formal.

Durante la audiencia celebrada este lunes en Tribunales, el fiscal Nicolás Alvo solicitó la prisión preventiva para el imputado. En tanto, el abogado defensor Héctor Ponce rechazó los cargos y se opuso a la medida cautelar. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el juez de garantías Alberto Caballero dispuso la habilitación de la investigación penal preparatoria por el delito de grooming por un plazo de seis meses. Asimismo, ordenó la prisión preventiva del acusado durante diez días, que deberá cumplir en una dependencia policial, en tanto se lleva a cabo la declaración de la adolescente y se completan las pericias solicitadas por la fiscalía.