Se filtró la foto del arma con la que el alumno de Santa Fe mató a un compañero

La comunidad educativa de San Cristóbal se encuentra bajo un profundo impacto tras lo ocurrido esta mañana en la Escuela N° 40, donde un joven de 15 años ingresó portando un arma de fuego y asesinó a un compañero de 13 años.

El episodio desató una investigación inmediata para esclarecer cómo el adolescente accedió al armamento y logró introducirlo al establecimiento sin ser detectado. En medio del estremecedor ataque, la intervención de Fabio, el portero de la institución, resultó decisiva para reducir al agresor y evitar una tragedia de mayores proporciones.

El trabajador, todavía impactado por lo vivido, relató en diálogo con Telenoche que el joven lo apuntó pero no llegó a gatillarle. Actualmente, la fiscalía ya comenzó a tomar declaraciones a diversos testigos y se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona para determinar el recorrido del arma homicida.