Martes 31 de Marzo
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País > San Cristobal

Se filtró la foto del arma con la que el alumno de Santa Fe mató a un compañero

Un menor mató a otro de 13 años en la Escuela 40 de San Cristóbal y el portero logró reducir al atacante armado.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La justicia analiza cámaras de seguridad para reconstruir el crimen.

La comunidad educativa de San Cristóbal se encuentra bajo un profundo impacto tras lo ocurrido esta mañana en la Escuela N° 40, donde un joven de 15 años ingresó portando un arma de fuego y asesinó a un compañero de 13 años.

El episodio desató una investigación inmediata para esclarecer cómo el adolescente accedió al armamento y logró introducirlo al establecimiento sin ser detectado. En medio del estremecedor ataque, la intervención de Fabio, el portero de la institución, resultó decisiva para reducir al agresor y evitar una tragedia de mayores proporciones.

El trabajador, todavía impactado por lo vivido, relató en diálogo con Telenoche que el joven lo apuntó pero no llegó a gatillarle. Actualmente, la fiscalía ya comenzó a tomar declaraciones a diversos testigos y se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona para determinar el recorrido del arma homicida.

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