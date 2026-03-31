De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Juan experimentará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas a partir del miércoles, luego de un fin de semana que se caracterizará por temperaturas elevadas propias de la temporada.

Para el martes 31 de marzo, el día en San Juan comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura matutina de 28°C. Durante la tarde, el ambiente se tornará cálido, alcanzando los 36°C, con vientos predominantes del sector sureste que se mantendrán en un rango de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, con un descenso térmico hasta los 30°C y una probabilidad baja de precipitaciones, que no superará el 10 por ciento. No se prevén ráfagas de viento significativas para esta jornada.

El panorama cambiará notablemente durante la madrugada del miércoles 1 de abril. Según el SMN, se espera el desarrollo de tormentas en la provincia, con una probabilidad de precipitación que se ubicará entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá de forma significativa hasta los 23°C en este período, mientras que el viento rotará al sur, intensificándose con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

A lo largo del miércoles, la masa de aire más fresco se consolidará sobre la región sanjuanina. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura de 22°C, mientras que el viento continuará del sector sureste con intensidad moderada, entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde, el ascenso térmico será limitado, alcanzando los 28°C, y el cielo permanecerá parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias. Finalmente, en la noche del miércoles, la temperatura volverá a descender hasta los 23°C, el viento se intensificará nuevamente desde el sur con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, y el cielo se presentará parcialmente nublado, sin precipitaciones.

De esta manera, tras un cierre de mes con temperaturas propias de un fin de semana caluroso, el ingreso de vientos del sur y la presencia de tormentas durante la madrugada marcarán el inicio de abril en San Juan con un ambiente más fresco y estable hacia el resto del día, tal como lo indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.