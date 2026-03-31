Por qué Luisana Lopilato no deja que sus hijos vean Rebelde Way

El programa Otro día perdido regresó este lunes a la pantalla de eltrece bajo la conducción de Mario Pergolini, referente de la televisión argentina. La emisión comenzó con un sketch ficcional donde Solita Silveyra intentó sin éxito postularse para reemplazar a Layla Roth, la novia de Fede Bal, mientras Nico Vázquez actuaba como coach motivador y participaba Agustín “Rada” Aristarán.

En esta parodia, Pergolini lanzó indicaciones sarcásticas a su equipo asegurando que no quiere besos ni abrazos y que no tiene ni tendrá WhatsApp, aclarando que si quieren saludos para sus familiares es solamente uno al año.

La invitada central de la noche fue Luisana Lopilato, quien repasó su carrera, recordó el inicio de su romance con Michael Bublé y reveló que prohíbe a sus hijos ver uno de sus trabajos más exitosos con Cris Morena.

La nueva panelista Evelyn Botto comentó que ella integró la generación a la que no todos dejaban ver la telenovela porque estaba muy subido de tono para esa época, marcando una división entre los chicos a los que sus padres les daban permiso y los que no.

Al respecto, la actriz confirmó que a Noah de 12 años, Elías de 10, Vida de 7 y Cielo de 3 no los deja todavía porque son chiquitos y ahora puede decirles que no. Ante esta confesión, Mario Pergolini bromeó preguntando qué tiene de malo si solo se besaban un poco, añadiendo que seguramente los menores ya vieron toda la serie en YouTube sin que ella se entere.

Lopilato también rememoró los conflictos que atravesaban los adolescentes de la Elite Wayu School y su etapa de fama extrema afirmando que la pasó muy bien porque siempre fue un entorno bueno donde estaban acompañados por sus familias y eran tan populares que en los bares les daban todo gratis porque todos querían ir con ella.