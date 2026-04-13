El terrible momento que sufrió un famoso: "Me rompí ligamentos y clavícula"

Durante su visita al programa Almorzando con Juana, el músico Andy Chango generó sorpresa al relatar una serie de accidentes insólitos que le provocaron graves lesiones físicas.

Tras mencionar su paso por MasterChef Celebrity y su reciente intervención en el cumpleaños de Momi Giardina, el artista recordó que su percance más reciente ocurrió el año pasado. El invitado explicó que "hice una coreografía aérea y cuando salté de la silla a la mesa me lastimé, ese fue el último baile".

Sobre este hecho profundizó que "tuve rotura de ligamentos porque quería bailar, pero quería llamar un poco la atención e hice un salto junto a una amiga más ágil que yo, que salté de la silla a mitad de la mesa y caí de costado y destruí mis ligamentos cruzados".

La situación se tornó difícil de explicar para su entorno familiar, especialmente para su hija Martina de veintidós años. Chango señaló que "fue el año pasado, yo tenía 54 años y explicale a mi hija de 22 que papá, dos años después de haberse quebrado la clavícula inventando el fútbol moto, se lastimó de nuevo".

Al detallar aquel primer incidente con la motocicleta, el músico comentó con humor que "agarré la moto, fui a la cancha de fútbol y les dije a los chicos de ir a grabar, pero espontáneamente tiran un centro, yo cabeceo y me caigo con la moto, estaba a 10 por hora, manejaba como un abuelo".

Como consecuencia de aquel golpe, el protagonista confirmó que "tengo siete clavos y un puente de platino" tras la operación de hombro. Reflexionando sobre estos episodios, el artista se preguntó "¿cómo le explicás a una hija lo tarado que sos?".