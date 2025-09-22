En una señal de respaldo directo al gobierno argentino, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró en una serie de posteos en la red social “X” que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” y que Washington está dispuesto a “hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”.

Entre las herramientas mencionadas, Bessent incluyó la posibilidad de implementar líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda pública en dólares estadounidenses a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Además, subrayó que “las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”.

El funcionario destacó la importancia de Argentina como aliado regional y elogió el rumbo económico de Javier Milei: "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento son necesarios para romper la larga historia de declive de Argentina”, expresó.

La respuesta del gobierno argentino no tardó en llegar. Desde la misma red social, el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció públicamente las declaraciones de Bessent: “Gracias Secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande”, escribió.

Este nuevo gesto de respaldo ocurre en la antesala de la visita de Javier Milei a Estados Unidos, donde el mandatario argentino se reunirá el próximo martes con el presidente republicano Donald Trump, en un encuentro que busca consolidar los lazos políticos y económicos entre ambos países.