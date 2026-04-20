Un hombre fue aprehendido este domingo en el departamento Chimbas, luego de haber ingresado a una vivienda donde sustrajo una carretilla tras escalar una medianera. El procedimiento fue realizado por personal de la División Comando Norte, con intervención del sistema acusatorio.

El ladrón sustrajo la carretilla y fue visto por los dueños de casa.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en un domicilio ubicado en el Barrio Báez Laspiur. Todo comenzó a partir de un requerimiento emitido por el sistema Trueno Halcón, que alertó sobre la presencia de sujetos desconocidos en el fondo de la propiedad.

De acuerdo a la reseña oficial, los individuos ingresaron al inmueble previo escalar la medianera y sustrajeron una carretilla. La situación fue advertida por los propietarios, quienes al escuchar ruidos en el patio salieron a verificar lo ocurrido y constataron el faltante del elemento.

La carretilla estaba oculta atras de unnos arbustos.

El domicilio colinda con un descampado con vegetación, lo que fue aprovechado por los sospechosos para intentar darse a la fuga. Ante esto, personal del móvil Halcón 18 ingresó al terreno y logró individualizar a los sujetos. Al advertir la presencia policial, los individuos arrojaron la carretilla entre los matorrales y comenzaron a desplazarse en dirección al loteo Ródano, para luego correr en distintas direcciones.

Este campo colinda con la casa de los damnificados.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron la aprehensión de uno de los sospechosos, quien fue identificado como Fernández Pasten José Agustín, de 19 años, con domicilio en el Barrio El Inca, en el mismo departamento.

Posteriormente, se procedió a la comunicación con el sistema acusatorio, desde donde se dispuso la intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, quien se hizo presente en el lugar e inició el procedimiento especial de Flagrancia. La causa fue caratulada como hurto agravado por escalamiento y quedó registrada bajo el Legajo N.º 63/26.

En el operativo intervino personal del Comando Norte, entre ellos el sargento Juan Carranza, el cabo Darío Luna (Halcón 18) y los cabos Gabriel Arrollo y Alejandro Días (Halcón 11). Las actuaciones fueron recepcionadas por la Comisaría 17°, con intervención de la ayudante fiscal Rocío Salas.