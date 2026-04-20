En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV (19.2 TDA), Kick y YouTube, la ginecóloga Carmen Rojo abordó una problemática vigente en la salud pública argentina: la enfermedad de Chagas. Con un enfoque claro y cercano, la especialista puso el acento en la prevención y en el rol central de la mujer, especialmente durante el embarazo, como clave para cortar la cadena de transmisión.

“Este año, como toda la prevención, se basa en el rol de la mujer”, explicó Rojo al iniciar la entrevista. Según detalló, esto se debe a que son ellas quienes, en mayor medida, acceden al sistema de salud, realizan controles periódicos y acompañan a sus hijos al médico. Pero además, cumplen una función esencial en el cuidado del hogar y la detección temprana de posibles riesgos.

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, continúa siendo endémica en varias regiones del país, incluida la provincia de San Juan. Aunque muchas veces se la asocia únicamente con la vinchuca, su impacto va mucho más allá y puede generar complicaciones graves si no se detecta a tiempo.

Una enfermedad silenciosa pero tratable

Rojo remarcó que uno de los principales desafíos es que el Chagas suele no presentar síntomas evidentes. “En realidad casi nunca se presentan síntomas. La detección es por laboratorio”, señaló. Esto hace que muchas personas desconozcan su condición hasta etapas avanzadas.

Sin embargo, la especialista subrayó un dato clave: el Chagas tiene tratamiento y puede curarse si se detecta a tiempo. “La importancia de esta enfermedad es que tiene un tratamiento que puede librarte de la enfermedad”, afirmó.

Las formas crónicas, en cambio, pueden derivar en afecciones cardíacas severas y complicaciones de por vida. Por eso, el diagnóstico temprano resulta fundamental para evitar consecuencias irreversibles.

Embarazo y transmisión congénita

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el riesgo de transmisión de madre a hijo durante el embarazo. “Una de las causas más importantes de transmisión actualmente en la Argentina es la congénita”, explicó Rojo.

En este sentido, insistió en la necesidad de realizar controles prenatales completos, que incluyan análisis de sangre para detectar el parásito. “El análisis es sumamente común y se hace en todos los lugares en San Juan”, indicó.

Si el diagnóstico se realiza a tiempo, el tratamiento en el recién nacido puede lograr la curación total. “Ese bebé es tratado en el año y tiene una curación y remisión completa”, destacó.

Además, recordó que no es necesario esperar al primer trimestre para realizar los estudios: “Si no se llegó en el primer trimestre, también se puede hacer en el segundo o en el tercero”.

Prevención desde el hogar y la comunidad

Más allá del control médico, la prevención también se construye en el entorno cotidiano. La especialista mencionó medidas simples pero efectivas, como mantener la limpieza del hogar, evitar la acumulación de objetos y favorecer la ventilación de los espacios.

También destacó estrategias tradicionales como el blanqueo de paredes con cal, que facilita la detección de la vinchuca, y la fumigación en zonas de riesgo.

En este contexto, el rol de la mujer vuelve a ser central. “Es la que mantiene la armonía en el hogar y la que lleva a los niños al médico”, sostuvo.

Finalmente, Rojo advirtió que la principal barrera sigue siendo la falta de información. “La desinformación es la causa principal de por qué no llegamos a un buen diagnóstico oportuno”, afirmó.

Como mensaje final, dejó una recomendación clara: “Deben ir al control del embarazo, deben realizar el estudio de Chagas y saber que tiene cura si se detecta a tiempo”.

En una provincia donde la enfermedad sigue presente, la información, la prevención y los controles pueden marcar la diferencia entre una vida saludable y complicaciones evitables. La clave, coinciden los especialistas, está en no minimizar el riesgo y actuar a tiempo.