El secreto de la arcilla verde para una piel limpia y saludable

La arcilla verde se ha consolidado como el ingrediente estrella del skincare gracias a su potente efecto detox que permite limpiar la piel en profundidad sin usar productos agresivos.

Este tratamiento natural, cada vez más elegido en redes sociales, es ideal para quienes buscan un rostro fresco y saludable como el de Julieta Poggio, cuyo estilo beauty refleja un equilibrio constante entre naturalidad y cuidado.

La efectividad de este componente radica en su capacidad para absorber el exceso de grasa, limpiar poros, reducir puntos negros y aportar un acabado mate sin resecar, siendo especialmente recomendada para pieles mixtas a grasas.

Para realizar esta mascarilla en casa, se necesitan dos cucharadas de arcilla verde y agua o agua de rosas. El proceso consiste en colocar el polvo en un recipiente y añadir el líquido gradualmente hasta obtener una textura homogénea.

Al aplicarla sobre el rostro limpio, se debe evitar el contorno de los ojos y dejarla actuar entre 10 y 15 minutos una vez por semana. Es fundamental retirar la pasta con agua tibia antes de que se seque por completo para evitar que la piel se reseque; si se siente que tira demasiado, un tip clave es humedecerla con un poco de agua.

Aunque Julieta Poggio es referente de este look luminoso, también destaca por sus consejos en otros ámbitos, como cuando le dio a su hermana Lolo una recomendación de oro para triunfar en Gran Hermano diciéndole "que no piense".

Con este sencillo paso semanal es posible mejorar el aspecto cutáneo logrando un rostro equilibrado, tal como sucede con otros secretos naturales como la mascarilla de cacao y miel de Lali Espósito, el tónico de romero de Zaira Nara, el aceite para el brillo de Antonela Roccuzzo o los trucos para uñas de Wanda Nara.