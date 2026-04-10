El viaje de regreso de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde Nueva York volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera que los pasajes en primera clase costaron más de 10 mil dólares en total, en el marco de una investigación judicial sobre su patrimonio.

Según la documentación incorporada a la causa, ambos volaron el 14 de marzo en un vuelo de Delta Airlines hacia Buenos Aires, ocupando asientos en primera clase. El ticket del funcionario costó 4.910,35 dólares, mientras que el de su esposa ascendió a 5.154,55 dólares, sumando más de 10 mil dólares entre ambos.

El dato fue solicitado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y se incorporó a la investigación que busca determinar si el jefe de Gabinete puede justificar ese nivel de gastos en función de sus ingresos declarados y los de su pareja.

La situación se da en medio de una serie de cuestionamientos sobre el patrimonio del funcionario, incluyendo otros viajes y movimientos financieros que también están bajo análisis judicial. Entre ellos, figura un vuelo privado previo cuyo costo también generó sospechas sobre el origen de los fondos.

El viaje a Nueva York se realizó en el marco de la denominada “Argentina Week 2026”, evento del que participó la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, la inclusión de su esposa en actividades vinculadas al viaje y los gastos asociados despertaron críticas y pedidos de explicaciones.

En este contexto, la Justicia busca establecer si se trató de gastos privados debidamente justificados o si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que podría escalar en función de los resultados de la investigación.