A horas del comienzo de la veda electoral, la subagrupación San Juan Vuelve realizó el cierre de campaña con una caravana por Rivadavia. El candidato a gobernador José Luis Gioja dio declaraciones a dos días de las elecciones asegurando: “Estamos sintiendo profundamente la trampa de ir a votar a diputados sin gobernador en la que nos metió Uñac”.

El ex gobernador señaló que las elecciones del próximo domingo 14 de mayo son inconstitucional porque vulneran la Constitución Provincial que dice en su artículo 185 que deben elegirse conjuntamente gobernador y diputado.

“Este señor se pasa por el traste todo, dice que no se arrodilla ante nadie y se está haciendo la víctima. Está violando con la Constitución, no está cumpliendo con la ley, está haciendo trampa. Pero el domingo vamos a ir a votar y nos va a ir bien, le vamos a desarmar la trampa", declaró Gioja.

Luego, el candidato de San Juan Vuelve aseveró que tras el rechazo al pedido de suspensión de las elecciones de este domingo por parte del Tribunal Electoral no acudirán a la Corte Suprema de Justicia porque no les da tiempo, aunque no descartó un nuevo planteo judicial.