A una semana de las elecciones legislativas nacionales, Manuel Adorni, portavoz presidencial, aseguró que el oficialismo está trabajando correctamente y proyectó una victoria de La Libertad Avanza el próximo domingo. “Estamos con muchas expectativas. Queremos que pase ya. Nosotros siempre estamos para ganar, vamos a ser los amplios ganadores del domingo. Que el peronismo cuente los votos como quieran”, afirmó en diálogo con TN.

El funcionario destacó que tras las elecciones “el riesgo electoral va a desaparecer” y calificó como correcto el rumbo del Gobierno: “Nosotros estamos haciendo las cosas correctas. Atacamos la inflación, bajamos 20 puntos la pobreza. ¿Alcanza? No, no alcanza”. Además, anticipó cambios en el Gabinete, mencionando que Santiago Caputo podría asumir un rol más formal en la gestión, decisión que dependerá del presidente Javier Milei.

Adorni también se refirió a los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que “Argentina se está muriendo”. El portavoz aseguró que la frase fue sacada de contexto: “Es muy fuerte si lo sacás de contexto, pero le está hablando a su gente. ¿Si realmente pensara que Argentina es un país que se está muriendo, le das un apoyo de US$40.000 millones?”.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, llamó a la ciudadanía a concurrir a votar y confirmó que apoyará a la candidata local de La Libertad Avanza, Mónica Becerra. “Mi mensaje al pueblo es que hay que ir a votar. No dejemos de votar. Sé que puede haber desilusión o cansancio con la política, pero estos son los momentos donde uno puede expresar su forma de pensar y sus deseos, sino son otros los que deciden por uno”, afirmó.

Poggi justificó su apoyo señalando el legado del kirchnerismo: “No puedo olvidar el punto de partida del que venimos, lo que nos dejó el kirchnerismo fue un daño muy grande. Lleva mucho tiempo corregirlo”. Con estas declaraciones, tanto Adorni como Poggi buscan consolidar la imagen de confianza y continuidad del oficialismo en la recta final hacia los comicios.