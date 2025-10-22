Este domingo 26 de octubre, los sanjuaninos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales. Por primera vez, la provincia utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reúne todas las opciones partidarias y candidaturas en una sola hoja.

El objetivo del nuevo formato es simplificar el acto electoral y garantizar igualdad de condiciones entre los partidos, permitiendo que cada elector marque su preferencia para cada categoría en la misma boleta. Sin embargo, al ser un formato nuevo, pueden surgir dudas o errores al marcar la opción deseada.

Qué hacer si te equivocás al votar

La Cámara Nacional Electoral indicó que, en caso de error, el votante debe doblar la boleta y entregársela al presidente de mesa, informando que cometió un error. El presidente guardará la boleta incorrecta en el sobre de boletas reemplazadas y entregará una nueva, tomada del talonario y firmada por la autoridad de mesa.

Luego, el elector podrá ingresar nuevamente al box para completar su voto correctamente. Es importante destacar que el voto no se anula por haberse equivocado, siempre que se siga este procedimiento. La boleta errónea se remite posteriormente a la Justicia Nacional Electoral junto con el resto del material del comicio.

Cuándo un voto se considera nulo

El sufragio será nulo si el elector:

Usa una boleta no oficializada.

Marca dos o más opciones en la misma categoría.

Daña la boleta hasta que no se pueda identificar la opción elegida.

Agrega inscripciones, dibujos o leyendas que alteren su validez.

Introduce objetos ajenos junto con la boleta.

Voto afirmativo y voto en blanco

El voto afirmativo ocurre cuando se marca una sola opción por categoría con la lapicera oficial. En cambio, el voto en blanco se registra cuando no se marca ninguna alternativa

Recomendaciones finales

Las autoridades electorales recomiendan: