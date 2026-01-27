El lunes 26 de enero a las 23:55, Esther Goris se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. A pesar de haber regresado a la competencia apenas siete días antes a través del repechaje, la actriz no logró superar una exigente gala donde los participantes con delantal negro debieron preparar pastas de diseño. La definición final quedó en manos de Damián Betular, quien llamó a Goris y a Maxi López por haber presentado los platos menos logrados de la noche.

Antes de dar el veredicto, el jurado advirtió: “La situación es que uno de ustedes dos abandona las cocinas y no vuelve nunca más a MasterChef”. Inmediatamente después, sentenció: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Esther”.

Pese a la decisión, Betular le dedicó palabras de reconocimiento: “Que una actriz tan consagrada como vos que quiera y pueda venir, para nosotros es un honor. Y hasta el último minuto tomaste muy en serio esta competencia, sé que te duele irte”. Por su parte, Donato de Santis destacó que su paso “trajo aires muy lindos” y que fue una presencia que “entretuvo mucho dentro de las cocinas”.

Uno de los momentos más destacados fue la confesión de Germán Martitegui: “Te voy a decir algo que no sé si sabés, yo cociné muchas veces para vos, vos venías a un restaurante que yo tenía y siempre comías un pulpo a la parrilla”. El chef profundizó en su recuerdo: “Yo pensé que no lo sabías… Siempre me decían ‘Esther te quiere conocer’, y yo en ese momento era mucho más tímido que ahora y nunca fui. De haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces”.

Entre risas, Goris confirmó que recordaba haber ido a su restaurante, pero aclaró que no lo mencionó antes “para no quedar como aduladora”. Antes de retirarse, recibió el saludo de Wanda Nara y agradeció al jurado, a sus compañeros y a la producción.