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Cómo hacer un budín de chocolate y café en menos de 40 minutos
POR REDACCIÓN
El budín de chocolate y café es una preparación simple que combina el sabor intenso del cacao con el aroma del café, logrando una textura húmeda y esponjosa. Además, se hace con pocos ingredientes y en pocos pasos, ideal para una merienda o un postre casero.
Ingredientes
200 g de harina
100 g de azúcar
½ taza de cacao amargo
1 cucharadita de polvo de hornear
1 huevo
½ taza de aceite
½ taza de café fuerte
1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín.
En un bowl mezclar harina, azúcar, cacao y polvo de hornear.
Agregar el huevo, el aceite, el café y la esencia de vainilla.
Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
Volcar la preparación en el molde.
Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.
Un truco clave
El café intensifica el sabor del chocolate y ayuda a que el budín quede más húmedo. Además, usar aceite en lugar de manteca hace que la miga sea más suave y conserve la humedad por más tiempo.
Opciones para personalizarlo
Podés agregar a la mezcla:
chips de chocolate
nueces o avellanas picadas
especias como canela
También se puede cubrir con chocolate derretido o un glaseado de café para darle un toque extra.