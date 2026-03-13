Viernes 13 de Marzo
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Sociedad > Cocina

Cómo hacer un budín de chocolate y café en menos de 40 minutos

Es una preparación simple, económica y con pocos ingredientes. La combinación de cacao y café realza el sabor y permite obtener un budín húmedo y esponjoso ideal para la merienda.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Receta de budín de chocolate y café extra húmedo (Imagen ilustrativa creada con IA)

El budín de chocolate y café es una preparación simple que combina el sabor intenso del cacao con el aroma del café, logrando una textura húmeda y esponjosa. Además, se hace con pocos ingredientes y en pocos pasos, ideal para una merienda o un postre casero. 

Ingredientes

  • 200 g de harina

  • 100 g de azúcar

  • ½ taza de cacao amargo

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 huevo

  • ½ taza de aceite

  • ½ taza de café fuerte

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín.

  2. En un bowl mezclar harina, azúcar, cacao y polvo de hornear.

  3. Agregar el huevo, el aceite, el café y la esencia de vainilla.

  4. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

  5. Volcar la preparación en el molde.

  6. Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

  7. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir. 

Un truco clave

El café intensifica el sabor del chocolate y ayuda a que el budín quede más húmedo. Además, usar aceite en lugar de manteca hace que la miga sea más suave y conserve la humedad por más tiempo. 

Opciones para personalizarlo

Podés agregar a la mezcla:

  • chips de chocolate

  • nueces o avellanas picadas

  • especias como canela

También se puede cubrir con chocolate derretido o un glaseado de café para darle un toque extra.

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