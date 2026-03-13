El budín de chocolate y café es una preparación simple que combina el sabor intenso del cacao con el aroma del café, logrando una textura húmeda y esponjosa. Además, se hace con pocos ingredientes y en pocos pasos, ideal para una merienda o un postre casero.

Ingredientes

200 g de harina

100 g de azúcar

½ taza de cacao amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

½ taza de aceite

½ taza de café fuerte

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín. En un bowl mezclar harina, azúcar, cacao y polvo de hornear. Agregar el huevo, el aceite, el café y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Volcar la preparación en el molde. Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Un truco clave

El café intensifica el sabor del chocolate y ayuda a que el budín quede más húmedo. Además, usar aceite en lugar de manteca hace que la miga sea más suave y conserve la humedad por más tiempo.

Opciones para personalizarlo

Podés agregar a la mezcla:

chips de chocolate

nueces o avellanas picadas

especias como canela

También se puede cubrir con chocolate derretido o un glaseado de café para darle un toque extra.