El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei se crearon alrededor de 400.000 puestos de trabajo en el país.

Según explicó el funcionario, el crecimiento del empleo total surge de un aumento de 630.000 puestos informales e independientes y una caída de 222.000 empleos formales.

Los datos mencionados por Sturzenegger se basan en la estimación de puestos de trabajo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que utiliza la Cuenta de Generación del Ingreso para compatibilizar la información laboral con las cuentas nacionales.

El ministro indicó que los puestos de trabajo contabilizados pueden diferir de la cantidad de personas empleadas, ya que una misma persona puede tener más de un empleo. Sin embargo, señaló que la serie estadística utilizada permite realizar comparaciones homogéneas a lo largo del tiempo.

Publicidad

Sturzenegger también mencionó cambios en las modalidades laborales, con mayor presencia de trabajo independiente y monotributistas. En ese sentido, indicó que la normativa incluida en la llamada Ley Bases facilitó el uso del monotributo, que tiene una carga impositiva menor.

De acuerdo con el funcionario, el ingreso promedio durante 2025 de un trabajador independiente fue de 1.460.000 pesos, mientras que el de un asalariado se ubicó en torno a 1.300.000 pesos.

En relación con los sectores productivos, el ministro señaló que, de 17 actividades económicas privadas analizadas, 12 registraron crecimiento del empleo y cinco mostraron caídas: pesca, minería, intermediación financiera, servicio doméstico y construcción.

En este último sector se concentró la mayor pérdida de puestos de trabajo, ya que representó cerca del 80% de las bajas registradas. En contraste, la industria manufacturera sumó alrededor de 40.000 empleos durante el mismo período, según los datos mencionados por el funcionario.

Sturzenegger también cuestionó el uso de estadísticas basadas en registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para analizar el empleo formal. Según explicó, la caída en los trabajadores registrados se explica principalmente por la reducción del monotributo social.

El funcionario indicó que ese régimen había aumentado en años anteriores cuando se había establecido la gratuidad del aporte. Tras restablecerse el pago parcial de la cobertura de salud, la cantidad de inscriptos pasó de más de 653.000 a cerca de 248.900 en el último año.

Finalmente, el ministro sostuvo que el mercado laboral presenta cambios en las modalidades de contratación y en la distribución de los empleos entre los distintos sectores económicos.