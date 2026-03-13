El piloto argentino Franco Colapinto disputará la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 desde la 16ª posición. La competencia se correrá este sábado en el Circuito Internacional de Shanghái y marcará la primera prueba corta del fin de semana.

El representante del equipo Alpine F1 Team no logró una buena clasificación y quedó relegado en la parrilla. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, finalizó séptimo y largará desde esa posición.

La pole position para la carrera Sprint fue obtenida por George Russell, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Durante la única práctica libre previa a la clasificación, Colapinto protagonizó un incidente en los boxes. Su monoplaza se detuvo en medio del pit lane y los mecánicos debieron asistirlo para poder continuar con la actividad.

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El asesor ejecutivo del equipo Alpine, Flavio Briatore, se refirió al inicio de temporada de la escudería y señaló que el objetivo para los pilotos es sumar puntos con regularidad durante el campeonato.

Horarios de la actividad del GP de China

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint (19 vueltas): 00.00 en Argentina / 11.00 en China

Clasificación para la carrera principal: 04.00 en Argentina / 15.00 en China

Domingo 15 de marzo

Carrera principal (56 vueltas): 04.00 en Argentina / 15.00 en China

Tras la Sprint, Colapinto volverá a pista horas más tarde para disputar la clasificación que definirá la grilla de largada del Gran Premio de China, una de las fechas del calendario de la Fórmula 1. Allí buscará mejorar su posición para la carrera principal del domingo.