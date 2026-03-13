El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la inflación mensual podría ubicarse por debajo del 1% durante 2026 y aseguró que la meta podría alcanzarse entre agosto y octubre.

Las declaraciones se produjeron tras conocerse el último dato del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que informó una inflación de 2,9% en febrero, el mismo nivel registrado en enero.

Según el informe oficial, el aumento acumulado en los últimos doce meses fue de 33,1%, mientras que en el primer bimestre de 2026 la suba de precios alcanzó el 5,9%.

Caputo señaló que el Gobierno mantiene la política monetaria enfocada en reducir la inflación. “La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación”, afirmó en declaraciones televisivas.

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El ministro sostuvo que factores puntuales incidieron en el dato de febrero, entre ellos el incremento en el precio de la carne y los ajustes tarifarios. Aun así, aseguró que el proceso de desaceleración continuará en los próximos meses.

En la misma línea, el presidente Javier Milei planteó que el índice inflacionario podría iniciar una tendencia descendente después de marzo, con el objetivo de acercarse a niveles cercanos a cero hacia agosto.

Caputo también vinculó el repunte inflacionario a movimientos financieros derivados de la incertidumbre política posterior a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, esa situación generó una mayor dolarización de portafolios y presiones sobre variables económicas como el riesgo país y el crecimiento.

El funcionario regresó recientemente del evento Argentina Week, realizado en Estados Unidos para promover inversiones en el país. Allí destacó el interés de empresarios internacionales en el mercado argentino y señaló que el clima de inversión observado durante la semana podría traducirse en nuevos proyectos.

En otro tramo de la entrevista, Caputo se refirió a la situación financiera de los hogares. De acuerdo con datos oficiales, la morosidad de las familias alcanzó el 9,3% en diciembre de 2025, el nivel más alto en más de 15 años.

Ante ese escenario, el ministro planteó que la reducción de la inflación y de las tasas de interés, junto con plazos de financiamiento más amplios por parte de los bancos, podrían contribuir a una normalización del crédito.

Finalmente, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la estabilidad macroeconómica dependerá de mantener el equilibrio fiscal y la política monetaria actual, con el objetivo de consolidar el proceso de desinflación en los próximos meses.