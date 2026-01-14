El próximo 15 de enero se aplicará la segunda rebaja de aranceles a los celulares importados, prevista en el Decreto 333/2025, con la eliminación total de los impuestos a la importación. La medida busca abaratar los precios de los equipos y ajustar la competitividad frente al comercio internacional.

En mayo pasado, los derechos de importación habían caído del 16% al 8%, y ahora se eliminarán por completo. Según Sergio Airoldi, CEO de Air Computers y vicepresidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática (Cadmipya), la reducción se reflejará en una baja de aproximadamente 10% en los precios respecto a los valores actuales, aunque la Argentina seguirá siendo entre 40% y 50% más cara que países vecinos como Chile o Paraguay.

Publicidad

Desde MacStation, distribuidor oficial de Apple, indicaron que la baja del 8% en aranceles ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y a toda la línea de dispositivos disponibles en el país. Por su parte, Gabriel Salomon, director de Jidoka, estimó que la reducción podría alcanzar 20% a 25% en celulares importados y entre 10% y 15% en equipos producidos en Tierra del Fuego.

El ajuste responde a la necesidad de mejorar la competitividad del sector, aunque el impacto sobre la producción local aún es motivo de análisis. La industria considera que la rebaja no alcanza para que los precios finales de los importados sean inferiores a los fabricados en la Argentina, aunque la brecha se achica.

Publicidad

Entre mayo y diciembre de 2025, se logró un acuerdo de paz social en Tierra del Fuego, con compromiso de las empresas de no despedir personal y la conformación de una mesa de competitividad, además de optimizar la logística mediante transporte en bitrenes.

El sector busca aprovechar la medida para recuperar volumen de ventas, ajustando los costos y preparando la industria para mantener la competitividad frente a los cambios en el mercado interno y la presión del comercio internacional.