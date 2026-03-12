Un fenómeno natural poco habitual fue registrado en la costa patagónica cuando un piloto de drone captó desde el aire un gran grupo de tiburones desplazándose juntos en aguas del Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. Las imágenes muestran más de 100 ejemplares nadando en la Bahía de San Antonio, lo que generó sorpresa entre investigadores y especialistas marinos.

El registro fue realizado por Maximiliano Facundo Cartes Salas, quien se encontraba filmando la costa cuando detectó numerosas siluetas moviéndose bajo la superficie del agua. El material fue posteriormente enviado a científicos que estudian la fauna marina de la región para su análisis.

Los especialistas identificaron a los animales como tiburones bacota (Carcharhinus brachyurus), una especie que habita en mares templados y cálidos y que suele moverse cerca de las costas. Aunque el tiburón bacota es relativamente común en aguas argentinas, no es frecuente observar concentraciones tan numerosas en la Patagonia.

Según estimaciones realizadas a partir de las imágenes, cada ejemplar podría medir entre 2,5 y 3 metros de largo y pesar cerca de 100 kilos, desplazándose en lo que el piloto describió como una “danza coordinada” bajo el agua.

El hallazgo fue considerado de gran valor científico, ya que podría aportar información sobre el comportamiento de esta especie, especialmente en relación con sus movimientos migratorios, la disponibilidad de alimento o posibles procesos reproductivos en la zona.

El material fue enviado al Grupo de Estudio de Peces Cartilaginosos (CONDROS) del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS), que trabaja en el estudio de tiburones y rayas en la región patagónica.

El Golfo San Matías, ubicado en la costa atlántica de Río Negro, es uno de los ecosistemas marinos más importantes del país y alberga una gran diversidad de especies marinas, lo que lo convierte en un área clave para la investigación científica y la conservación de la biodiversidad marina.