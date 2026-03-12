Escándalo: Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de robo y de serle infiel

La Justicia italiana llevó a cabo este 11 de marzo una nueva audiencia por la separación legal de Mauro Icardi y Wanda Nara. Aunque se trataba de una instancia de conciliación para definir la cuota alimentaria y el divorcio, no se logró un acuerdo entre las partes.

El futbolista pretende anular la división de bienes realizada en 2022 —que incluye las casas de Milán y Lago di Como— bajo el argumento de que en aquel momento se encontraba bajo "presión psicológica" para mantener a la familia unida.

Asimismo, Icardi volvió a exponer el presunto robo de 7 millones de euros, a lo que la conductora respondió que dicho monto se encontraba en una cuenta común, situación que llevó a la Justicia a solicitar un peritaje bancario para analizar los movimientos.

Durante el proceso, el periodista Gustavo Méndez señaló que "Mauro quiere probar que Wanda fue infiel antes que él" y detalló que "Mauro quiere probar que Wanda fue infiel antes que él, con Federico Fazio y Keitá Baldé, eso fue lo que presentaron" ante el tribunal.

A pesar de la falta de consenso patrimonial, se confirmó que el jugador ya está habilitado para volver a casarse. Por su parte, la modelo realizó un posteo sugestivo en su cuenta de X manifestando alegría por las resoluciones judiciales. Sin triunfadores definidos aún, se fijó una nueva audiencia para el próximo 16 de abril, donde se tratará el pedido de división de bienes y la manutención de sus hijas menores.