Lollapalooza Argentina 2026: guía de accesos, horarios y artistas

El Hipódromo de San Isidro se alista para una nueva edición de Lollapalooza Argentina, definida como una "celebración de cultura, arte y comunidad" que abrirá sus puertas este viernes a las 12:30. Se espera la asistencia de "miles de personas jornada tras jornada" en un predio que presenta renovaciones como el escenario Perry's con sonido 360 grados, la reubicación del Kidzapalooza al centro del terreno y la creación de una Zona de Relax con vegetación.

Para el arribo, existen "once opciones para llegar desde distintos puntos" a través de colectivos como las líneas 60, 168, 203, 343, 365 y otras que conectan con la ciudad, aunque se desaconseja el auto particular; además, el tren Mitre (ramal Tigre) ya conecta con la terminal de Retiro y operará de forma nocturna hasta las 03:00.

El primer día estará liderado por Tyler, The Creator, quien debuta en el país con su álbum "Don't Tap The Glass", acompañado por Lorde, Turnstile y la banda local Turf. El sábado será el turno de Chappell Roan con su éxito "Good Luck, Babe!", junto a Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

El cierre del domingo contará con Sabrina Carpenter presentando "Man's Best Friend", escoltada por Deftones y Doechii, quien interpretará su versión viral de "Anxiety". Quienes asistan podrán ingresar por los accesos peatonales de Av. Santa Fe 35 y Av. Márquez al 700 y 900, contando con un ingreso preferente para personas con discapacidad en este último punto. Finalmente, el festival ofrece traslados de regreso en micro hacia el Obelisco, Plaza Italia y Puente Saavedra para quienes adquieran sus tickets previamente de forma online.