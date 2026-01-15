El embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Wheeler, aprovechó la recepción de fin de año 2025 para expresar públicamente su afecto por San Juan y remarcar que existe un lazo personal que trasciende lo protocolar. “Amo San Juan”, afirmó ante los invitados, una frase que llamó la atención y que lo llevó a profundizar sobre los motivos de esa conexión.

En el inicio de su discurso, Wheeler recordó que ya visitó la provincia en dos oportunidades y deslizó que tiene previsto volver. “He tenido la posibilidad de visitar la provincia dos veces y estoy pensando en más visitas”, señaló. La audiencia valoró el gesto diplomático, pero el embajador se encargó de aclarar que su relación con San Juan no se explica solamente por los vínculos institucionales o económicos.

“Esta conexión no es solo por el liderazgo del gobernador y su equipo, ni únicamente por la importante inversión de empresas canadienses que hoy están presentes en la provincia. Tiene que ver con algo mucho más profundo, con la familia, con la educación y con la conexión con la tierra”, explicó. Con ese planteo, Wheeler buscó darle densidad cultural e histórica a un vínculo que suele quedar limitado al plano económico, especialmente por los intereses mineros y energéticos de compañías de capital canadiense.

Uno de los momentos más valorados de su discurso fue cuando recordó su visita a la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. Allí, el diplomático dijo haberse sorprendido por la centralidad educativa del prócer sanjuanino y las similitudes que encontró con los procesos históricos de la propia Canadá. “Cuando visité la Casa de Sarmiento y conocí su compromiso con la educación pública, con dar voz a la gente del interior y con el desarrollo, vi una fuerte reflexión de Canadá y de los valores de nuestros primeros líderes. No me sorprendió entonces descubrir cuán conectados estamos”, señaló.

Luego, Wheeler compartió una anécdota que reforzó el costado simbólico del vínculo: en el jardín de la Embajada de Canadá en Buenos Aires crece un retoño de la histórica higuera de la Casa Sarmiento. “En una esquina del jardín tenemos un auténtico retoño de la famosa higuera donde Sarmiento aprendió a leer con su madre, algo que yo también hice con la mía antes de comenzar la escuela. Está creciendo bien, incluso ya han salido pequeñas higueras”, contó.

El interés canadiense por San Juan no es nuevo. En mayo de 2024, Wheeler había visitado la provincia y mantuvo una reunión con el gobernador Marcelo Orrego, donde dialogaron sobre desarrollo productivo, inversiones y oportunidades de cooperación futura. Ese antecedente enmarcó el discurso reciente, al poner foco en un horizonte bilateral que el embajador definió como “de largo plazo”.

Wheeler destacó también que el fortalecimiento de los vínculos no se limita a las empresas ni a la minería, sino que incluye cultura, educación e institucionalización de programas de intercambio. Según expresó, la diplomacia contemporánea requiere trabajar sobre intereses comunes y sobre experiencias que “permitan generar confianza entre las comunidades”.

“Me siento profundamente conectado con la provincia”, cerró el embajador. La frase dejó abierta la puerta a futuras visitas oficiales y confirmó que el vínculo entre Canadá y San Juan seguirá creciendo tanto en el plano formal como en el simbólico.