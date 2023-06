¡Emocionante! Así vivió la final del Mundial Alexis Mac Allister

Cuando han pasado seis meses de la obtención de la Selección Argentina en Qatar, Alexis Mac Allister estremeció a los fanáticos. En las últimas horas, el actual futbolista del Liverpool dialogó con la TV Pública y dejó varias frases interesantes. Recordó cómo fueron las horas previas a la final con Francia y el correr de los minutos en el histórico partido disputado en Lusail. De esa forma, sus palabras fueron virales en cuestión de minutos.

"Me fui a cortar el pelo tipo 11-12 de la noche. Hay pocos momentos en donde podes agarrar al peluquero y bueno, me dio ese turno. Más cuando sos medios supersticiosos. Intentaba cortarme el pelo siempre antes de los partidos, quizás algunos se me pasó, pero la idea era siempre el mediodía del partido o la noche anterior. Había que estar prolijo. Me habré dormido a la una de la mañana, después nos levantamos a almorzar y después me dormí siesta", partió diciendo Alexis.

Sumado a eso, Mac Allister expuso: "Tuve suerte, no sé si alguien me tocó, pero la verdad que no sentí nerviosismo y pude descansar. Después del almuerzo había mucha tranquilidad, pero una hora antes de la merienda arrancaba la música y te dabas cuenta que había buen humor y mucha confianza. Generalmente, Rodri De Paul y Lea Paredes son los que manejaban las música. De la charla técnica recuerdo a muchos integrantes del cuerpo técnico llorando, fue una charla emotiva en la que no había mucho para decir".

Estremecedoras palabras de Mac Allister

"Sabíamos como jugarles porque lo habíamos trabajado varios días, pero lo que más nos llegó fue la charla de pensar en lo que había pasado, los 4 años del proceso, fue una charla muy emotiva. A veces nos reímos porque Scaloni cuando se emociona no puede hablar, llora mucho, e hizo hablar un poco a los demás. Todo el cuerpo técnico habló un poco. Y fue un lindo momento como grupo. Leo (Messi) demostraba muchísima tranquilidad, él, Fideo, Otamendi, son jugadores que nos ayudan muchísimo, ya de verlos, cómo se preparan, con la motivación y las ganas que manejan, ya podemos ver que tenemos que seguir ese camino y que si vamos a tras de ellos vamos bien", agregó el jugador del Liverpool.

Por otra parte, destacó: "El partido que más disfruté fue la final. Sufrimos 15-20 minutos, pero los primeros 70 minutos, sobre todo el primer tiempo fue espectacular. Nos sentimos muy identificados con la forma que jugamos, con la idea y nosotros como argentinos disfrutamos la idea porque viene de nuestra historia. Pelota al piso, tenerla, y jugar una final como si fuese un amistoso. Esa final la disfrutamos sobre todo por cómo la jugamos, fuimos muy superiores, incluso merecimos ganarlo en los 90".

"Cuando íbamos 2-0 pensamos, ‘Ya está, es nuestro’. Y después de la nada pasó lo que pasó. Pero yo creo que había algo que estaba destinado a que seamos campeones. Sufrimos mucho, como contra Holanda que nos empataron en el último minuto, y sin embargo el equipo lo sacó adelante. Yo sentía que era nuestro y que no se nos iba escapar. Lo que me perdí fue la mano de Montiel, el penal. Porque había salido y estaba saludando a mis compañeros y escucho que dicen ‘No’, me doy vuelta y era penal", cerró Alexis Mac Allister.