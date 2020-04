Empresarios locales, con la soga al cuello: piden que Nación agilice ayudas económicas

Este martes se cumplen 26 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el presidente Alberto Fernández para mitigar los efectos del coronavirus en el país. Esta medida bajó las persianas de un sinfín de comercios e industrias en San Juan que hoy, por la falta de liquides, están con la soga al cuello y piden que Nación agilice las ayudas económicas para no llegar a un “panorama de despidos masivos”.

Si bien es cierto que hay muchos rubros que están atendiendo, como las farmacias, estaciones de servicio, supermercados, casas de comidas y librerías, lo hacen con atención restringida y esto también les supone importantes pérdidas económicas.

Sólo para graficar el momento que están viviendo, hace algunos días, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles dijeron que están vendiendo un 80% menos por día. Además solicitaron que el Gobierno deje de presionar con el cobro de tantos impuestos.

Desde la Federación Económica de San Juan, su presidente Dino Minozzi, expresó que “los comercios chicos hoy no aguantan más cerrados. Viven al día y necesitan el ingreso de dinero. Por su parte, los comercios más grandes, están teniendo problemas para cumplir con la nómina salarial”.

Foto: Dino Minozzo, presidente de la Federación Económica de San Juan.

En el mismo sentido añadió que “entendemos lo de la pandemia, pero todo lo que se anunció del gobierno nacional está muy dificultoso de salir. No hay fluidez en la entrega de créditos y esta situación no la podemos sostener mucho en el tiempo. Vamos camino a una economía de supervivencia. Acá sólo están atendiendo el pago de asignaciones y la atención financiera al sector privado está muy demorada”.

Minozzi no dudó en decir además que “en todas crisis económica hay caídos” en clara alusión que esto dejará despidos en el sector privado.

El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, también se refirió al momento que está atravesando al decir que “venimos de una situación crítica de antes del coronavirus. Las industrias estamos teniendo serias dificultades. Si no hay asistencia crediticia y una política de estado para que la carga impositiva se pueda postergar estamos complicados. Debemos vender productos y no impuestos para que podamos hacer frente a los sueldos”.

El empresario explicó que desde la Unión Industrial han puesto al servicio de los asociados un comité de crisis para salvar todas las dudas que se presenten sobre la adquisición de ayudas nacionales.

Foto: Hugo Goranski, presidente de la Unión Industrial de San Juan.

En este sentido, Goranski, pidió créditos a tasa 0 y no con interés como está otorgando el gobierno para el pago de capital de trabajo. “Hoy nos toca poner el hombro y buscar propuestas y no sólo quejarse”.

El panorama para el comercio no es tan positivo y el presidente de la cámara que agrupa al sector, Hermes Rodríguez, comentó al respecto que “llevamos casi 30 días sin facturar y los comerciantes viven día a día. Todos los días se junta el dinero para luego encarar el pago de sueldos y hoy eso está muy complicado. La situación que estamos viviendo es muy compleja. Si no hay ingreso de dinero, no podemos afrontar ninguna obligación. Pudimos aguantar el mes de marzo, pero si esto sigue se transformará todo en una ola de despidos y cierres masivos. Esto es sentido común nada más”.

Foto: Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. archivo DIARIO HUARPE.

Al mismo tiempo reconoció que le pidieron al gobernador Uñac una flexibilización de la cuarentena para que el comercio comience a atender con restricciones de circulación e higiene como lo hacen hoy otras actividades.

Sobre este punto, Minozzi y Goransky, resaltaron la predisposición de Uñac para con el sector empresarial de la provincia y reconocieron que es un gobernador que conoce la situación social y económica que atraviesan.

El gobierno de San Juan viene trabajando en un protocolo post cuarentena. La semana pasada DIARIO HUARPE anticipó que se analiza que el comercio atienda de lunes a viernes de 10 a 16 horas, pero todavía el proyecto está en la etapa de estudio. Esto teniendo en cuenta que la provincia viene respetando el aislamiento tal cual lo estipula el gobierno nacional.