El próximo martes 19 de agosto de 2025, la destacada psicóloga y conferencista Pilar Sordo presentará en el Teatro Sarmiento de San Juan su conferencia “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, como parte de su gira por Argentina. Con un enfoque profundo y accesible, la especialista abordará cómo el diálogo interno influye en el bienestar emocional, la autoestima y la calidad de las relaciones personales.

El evento, que comenzará a las 21 horas, ofrecerá herramientas prácticas para transformar los patrones de autocrítica en un lenguaje más compasivo y empoderador. Sordo, reconocida por su capacidad para conectar con el público, explorará temas como el impacto de las palabras en la construcción de la realidad personal, la importancia del amor propio y estrategias para mejorar la comunicación con uno mismo y con los demás.

Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb y en las boleterías del teatro, brindando la oportunidad de participar en una experiencia reflexiva y transformadora. Esta conferencia se presenta como un espacio ideal para quienes buscan fortalecer su crecimiento personal y emocional, guiados por una de las voces más influyentes en el ámbito de la psicología y el desarrollo humano.

Para más información y reservas, los interesados pueden acceder en www.entradaweb.com.