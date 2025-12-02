Cinco hombres oriundos o con vínculos empresariales en Mendoza fueron arrestados en el Dolphin Mall de Miami tras ser acusados de sustraer valijas con ropa de reconocidas marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. El valor total de las prendas supera los mil dólares.

Los imputados, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), utilizaron estrategias para dispersarse y no levantar sospechas. Según las autoridades, distrajeron al personal del centro comercial y escondieron las prendas dentro de valijas para facilitar el hurto.

Las detenciones fueron efectuadas por la policía de Sweetwater, y los acusados enfrentan cargos por hurto. Álvaro Zabaleta, vocero policial, comentó: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”. Además, subrayó la política vigente en el Dolphin Mall de “tolerancia cero con la criminalidad”.

La mayoría de los detenidos son empresarios con trayectoria en Mendoza. Diego Luis Xiccato es un reconocido peluquero local con un salón que lleva su nombre y ha sido beneficiario de asignaciones familiares de ANSES. Mauricio Ariel Aparo, además de dedicarse a la reparación de autos, es piloto de motos y aficionado a los viajes; junto a Sebastián Luis Moyano fundaron en 2022 una empresa de telecomunicaciones y marketing.

Por su parte, Moyano posee otras dos empresas desde 2017, incluyendo una panadería, y también ha recibido planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo en 2023. Juan Manuel Zuloaga Arenas ha estado vinculado a al menos siete empresas desde 2008, entre ellas una dedicada a la elaboración de cerveza, aunque actualmente su perfil de Facebook se encuentra restringido.

Todos tenían pasajes de regreso a Argentina programados para el miércoles siguiente al arresto, lo que indica que la estadía en Miami estaba próxima a finalizar.