En el marco del Día Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud puso en marcha un operativo integral en Capital que combina atención oftalmológica con la entrega gratuita de anteojos para niños y adolescentes. La iniciativa, que se desarrolla junto a Nación, permite que los beneficiarios obtengan sus lentes en un plazo aproximado de 20 minutos tras la realización del estudio correspondiente.

El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, destacó la importancia del trabajo articulado entre jurisdicciones y el impacto social de la propuesta. “Agradecemos el acompañamiento en un día tan significativo como el Día Mundial de la Salud, en este operativo que desarrollamos junto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación”, expresó.

El funcionario explicó que el abordaje no se limita únicamente a la atención oftalmológica, sino que incorpora distintos servicios médicos para aprovechar la convocatoria. “Si bien es un operativo netamente oftalmológico, hemos sumado vacunación, control de signos vitales, pediatría, clínica médica y control de enfermedades de transmisión sexual”, detalló.

Foto: DIARIO HUARPE.

Entrega rápida de lentes

Uno de los aspectos centrales del programa es la rapidez en la resolución de la demanda. Tras la evaluación visual, los pacientes pasan directamente a una unidad móvil equipada para la fabricación de lentes. “Una vez realizada la medición refractaria, el paciente pasa a la unidad móvil donde se confeccionan los lentes, y en aproximadamente 20 minutos ya puede retirarse con la solución”, indicó Dobladez.

El operativo está destinado, en esta primera etapa, a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, aunque se prevé ampliar el alcance. “El objetivo es que cada chico se vaya con sus lentes en el mismo día, garantizando una respuesta inmediata a una necesidad concreta”, agregó.

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Continuidad y expansión en la provincia

Desde la cartera sanitaria confirmaron que el programa tendrá continuidad en otros puntos de la provincia, replicando la modalidad implementada durante el año anterior. “Este es el inicio del cronograma anual, comenzamos en Capital pero iremos rotando por distintos departamentos”, señaló el ministro.

Asimismo, se anticipó que el beneficio no estará restringido únicamente a menores. “El año pasado trabajamos tanto con jóvenes como con adultos, y esperamos repetir esa experiencia en distintos puntos de San Juan”, sostuvo.

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Modalidad de atención y demanda

El operativo se desarrollará durante toda la semana en doble turno, lo que ha generado una importante concurrencia de vecinos, incluso provenientes de departamentos cercanos. “Observamos que muchas personas del Gran San Juan se acercan porque entienden que es una oportunidad que debe aprovecharse”, afirmó Dobladez.

En cuanto al acceso, el sistema funciona por orden de llegada, aunque se garantiza la atención de todos los asistentes dentro del período establecido. “Si una persona no puede ser atendida en el momento, se le asigna un turno para los días siguientes, asegurando que todos reciban sus lentes si así lo requieren”, concluyó.

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