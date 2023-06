Cansados de la falta de respuestas por parte del municipio, los vecinos de la zona de La Puntilla, en Caucete, se comunicaron con DIARIO HUARPE para dar a conocer la situación que atraviesan desde hace unos dos meses. Según indicaron, se iniciaron una serie de trabajos que hasta el momento no fueron concluidos.

En diálogo con este medio, Silvana Villafañe explicó que desde hace unos meses en la zona de calles San Isidro y Río Negro, en La Puntilla, había un bache muy grande que provocó la rotura de varios vehículos. “No estaba señalizado ni nada”, detalló la vecina.

Pasadas unas semanas finalmente llegaron trabajadores hasta la zona y tras una serie de obras abrieron una gran zanja que atraviesa toda la arteria de manera transversal. “Un día llegaron, dejaron ese pozo enorme y nunca más volvieron. De esto ya pasaron dos meses aproximadamente. Me cansé de pedir respuestas y nadie hace nada. No me quedó más que recurrir a los medios”, dijo Villafañe.

Villafañe denunció la falta de señalizacion. (Fotos:Gentileza).

Esta situación, según la mujer, genera inconvenientes al tratarse de una zona rural, donde las distancias a recorrer son mayores. “Cada vez que tengo que llevar a mi hija a la escuela por culpa de esta zanja, tengo que desviarme 40 kilómetros aproximadamente”, explicó la .

Al hecho de una zanja que, según Villafañe indicó, está sin señalización, se suma también la falta de respuestas y de voluntad para lograr dar una solución. “Los trabajadores vienen, estar horas sin hacer nada, tomando mates y se van, sin haber tocado una herramienta”, concluyó.