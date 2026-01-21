Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el expresidente estadounidense Donald Trump volvió a encender la polémica con sus aliados europeos al referirse a Groenlandia como un “interés de seguridad nacional fundamental” para Estados Unidos. Se trata de uno de los temas que más tensión ha generado históricamente entre Washington y Europa, en especial con Dinamarca, país al que pertenece el territorio.

Trump reconoció que había evaluado dejar el tema fuera de su discurso, pero admitió que se trata de “el asunto que a todos les importa”. En ese marco, defendió la importancia estratégica de Groenlandia al describirla como “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar”, ubicado en una posición clave entre Estados Unidos, Rusia y China.

Según el exmandatario, la relevancia de la isla se incrementó en los últimos años no solo por su ubicación geopolítica, sino también por la creciente importancia de los metales de tierras raras. No obstante, aclaró que ese no es el principal motivo del interés estadounidense. “No la necesitamos por los recursos, la necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”, afirmó.

Trump fue más allá al sostener que Groenlandia forma parte de América del Norte y que, por lo tanto, debería considerarse “nuestro territorio”. Bajo esa premisa, remarcó que su control es esencial para los intereses de Estados Unidos.

El discurso comenzó con un tono relativamente conciliador hacia la población local y hacia Dinamarca. “Tengo un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y la gente de Dinamarca. Pero cada miembro de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”, expresó. Sin embargo, poco después endureció su postura al asegurar que “nadie puede asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”.

En ese contexto, Trump apeló a una comparación histórica al recordar la Segunda Guerra Mundial. Señaló que Dinamarca “cayó ante Alemania después de seis horas de combate” y que Estados Unidos debió enviar fuerzas propias para mantener el control de Groenlandia, estableciendo bases militares “a gran costo y gasto”.

“El Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás”, afirmó. También cuestionó la decisión posterior al conflicto de devolver el control del territorio a Dinamarca: “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, lanzó.

Las declaraciones reavivan un debate sensible en la política internacional y vuelven a colocar a Groenlandia en el centro de la discusión geopolítica, en un escenario global marcado por la competencia estratégica entre las grandes potencias.