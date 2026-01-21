Laurita Fernández se encuentra en una situación judicial complicada tras ser demandada por Mauricio Cataraín, quien fuera su representante durante más de una década,. El reclamo se basa en el pago de porcentajes correspondientes a diez años de representación artística, un conflicto que ya está en manos del equipo legal de la artista para intentar contener su avance.

La noticia fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien dio precisiones sobre el inicio del trámite legal: “No voy a jugar al enigmático porque es un tema serio. La protagonista es Laurita Fernández. Tengo súper chequeado que el exrepresentante de la conductora, Mauricio Cataraín, la llevó a la Justicia”.

Según la información proporcionada, el demandante ha tomado una postura inflexible: “Mauricio reclamaría diez años de representación artística y me cuentan que Laurita ya tiene a su equipo de abogados trabajando en esto. Me dicen que Cataraín no aceptó ninguna mediación y quiere ir a juicio”.

El detonante de la acción judicial habría sido el malestar de Cataraín ante el nivel de vida mostrado por Fernández. Al respecto, el comunicador señaló: “A Cataraín le cayó pésimo que ella muestre su casa de Pilar, valuada en una cifra muy alta, y mientras tanto no le quiera pagar lo que reclama. Me dicen textual que se cansó de la ostentación de Lau”.

Aunque existe una instancia de mediación programada para el mes de febrero, las expectativas de una resolución amistosa parecen escasas. Etchegoyen concluyó su informe detallando las intenciones del representante y la posible estrategia de la defensa: “No piensa aceptar menos que el dinero que pide. Hablé con alguien del entorno de Lau y me dicen que seguro arreglan económicamente para que esto no explote mediáticamente, pero lo estoy contando acá”.