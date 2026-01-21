WhatsApp, el popular servicio de mensajería propiedad de Meta, implementó un cambio en su aplicación que permitirá a más usuarios inscribirse en la edición beta destinada a probar funciones antes de que sean lanzadas oficialmente al público general. Antes, el acceso a esta versión estaba limitado a un máximo de 10.000 evaluadores disponibles a través de Google Play, lo que dejaba a muchos interesados fuera del programa.

Las versiones beta funcionan como un entorno de prueba donde nuevas herramientas, ajustes y funciones pueden evaluarse en condiciones reales pero con un grupo reducido de personas. Esto ayuda a detectar fallas o mejorar características antes de que lleguen a la gran mayoría de usuarios, evitando problemas generalizados tras un lanzamiento formal.

Publicidad

Cómo participar desde Android

Para saber si podés unirte al programa beta de WhatsApp, tenés que:

Abrir la app en tu teléfono Android y entrar a Configuración. Buscar la opción relacionada con “Acceso anticipado a funciones” o similar. Si aparece el ítem, activarlo para sumarte al programa beta.

Este método depende de si la función ya está disponible en tu cuenta, ya que el despliegue de esta opción se está realizando de manera gradual y localizada.

Los participantes del laboratorio de pruebas pueden:

Probar funciones nuevas antes que nadie.

Ofrecer retroalimentación directa a los desarrolladores.

Influir en cómo se adaptan o corrigen herramientas antes de su lanzamiento oficial.

Quienes no participen de la beta seguirán utilizando la versión pública de WhatsApp, que es más estable pero carece de acceso anticipado a las novedades.