En las gélidas y remotas tierras de la Antártida Oriental, una caída de agua de color rojo intenso emerge del glaciar Taylor, formando lo que se conoce como la cascada de sangre, un fenómeno natural que ha cautivado a científicos y viajeros por igual. A pesar de su apariencia inquietante, no se trata de sangre real, sino de un proceso geológico y químico que tiñe el hielo blanco con tonos rojizos.

Debajo del glaciar existe un lago subglacial atrapado bajo cientos de metros de hielo que contiene agua extremadamente salina y altas concentraciones de hierro disuelto. Cuando esa agua, libre de oxígeno, emerge a la superficie y entra en contacto con la atmósfera, el hierro se oxida y adquiere un tono rojizo similar al de la sangre.

Investigaciones científicas han confirmado que este fenómeno no está relacionado con algas ni procesos paranormales, sino con la química del hierro y la oxidación al contacto con el aire, transformando el líquido en una impresionante cascada color rojo.

Más allá de su impacto visual, la cascada y el sistema subglacial albergan microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas (sin luz ni oxígeno), alimentándose de hierro y azufre. Estos hallazgos son clave para entender cómo puede existir vida en ambientes extremos de la Tierra y plantean hipótesis sobre la posible vida en lunas heladas de otros planetas.

Ubicado en los Valles Secos de McMurdo, uno de los lugares más áridos y fríos del mundo, el glaciar Taylor y su cascada roja constituyen un caso singular en geología glacial, donde la combinación de agua salina, hierro y condiciones extremas da lugar a una de las escenas más llamativas de la Antártida.